Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. Januar

FUSSBALL: Zum Abschluss der Hinrunde müssen die Bundesligaklubs in der englischen Woche ran. Das strauchelnde und grippegeschwächte Borussia Dortmund eröffnet den 17. Spieltag am frühen Dienstagabend bei Aufsteiger Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky), am späten Abend gibt es interessante Duelle der erweiterten Top-Teams: Meister Bayer Leverkusen empfängt den Tabellenfünften FSV Mainz, Eintracht Frankfurt begrüßt den SC Freiburg im Duell zwischen Platz drei und sechs (beide 20.30 Uhr/Sky).

HANDBALL: Italien und Tunesien eröffnen die 29. Handball-Weltmeisterschaft in Herning/Dänemark (17.30 Uhr/Sportdeutschland.tv). Erstmals in der 87-jährigen WM-Geschichte wird das Turnier in drei Ländern ausgetragen. Insgesamt gibt es vier Partien am Dienstagabend. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Auftritt von Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark, der am Abend auf Algerien trifft (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv). Deutschland steigt am Mittwoch gegen Polen ins Turnier ein.

SKI ALPIN: Die Skirennfahrerinnen machen einen Weltcup-Stopp in Flachau im Salzburger Land. Im vorletzten Weltcup-Slalom vor der WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) kämpft Lena Dürr um einen Platz auf dem Podium des Nachtslaloms. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, der zweite um 20.45 Uhr. Eurosport überträgt im TV, das ZDF per Livestream.