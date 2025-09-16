Sport Allgemein Top News Fußball
Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 16. September
FUSSBALL: 1997 war Lars Ricken als Jungprofi der Final-Held von Borussia Dortmund - zum Start der Champions-League-Saison geht es für den Sportchef zum damaligen Endspielgegner Juventus Turin. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind erst am Mittwoch bzw. Donnerstag an der Reihe.
LEICHTATHLETIK: Bei der WM in Tokio hofft Merlin Hummel auf den ganz großen Wurf. Der Hammerwerfer tritt nach locker geschaffter Qualifikation im Finale ab 14.00 Uhr MESZ mit Medaillenchancen an. Entscheidungen fallen auch im Hochsprung und über die 110 m Hürden (beides Männer) sowie die 1500 m (Frauen) mit Nele Weßel.