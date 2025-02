Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. Februar

FUSSBALL: Rekordmeister Bayern München kann im eigenen Stadion den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Das Team von Vincent Kompany muss am Dienstag gegen Celtic Glasgow ran und kann dabei auf einen 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel bauen. Die Schotten sollen nicht zum Stolperstein werden, ein Weiterkommen ist Pflicht, um den Traum vom "Finale dahoam" und dem Titel zu erreichen. Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena.

BIATHLON: Bei der WM in Lenzerheide/Schweiz kämpfen die DSV-Frauen um Franziska Preuß beim Auftakt in die zweite Woche im Einzel über 15 km um die nächsten Medaillen. Preuß zählt im schießlastigen Wettkampf zu den Favoritinnen. Doch die Runde über 3 Kilometer ist extrem hart, ohne ansprechende Laufleistung wird der Medaillentraum also platzen. Außerdem aus Deutschland mit dabei sind Selina Grotian, Johanna Puff und Julia Tannheimer. Nur im Einzel sind die DSV-Biathletinnen noch ohne Saisonsieg. Los geht es um 15.05 Uhr.

FORMEL 1: Zum ersten Mal in 75 Jahren Königsklasse des Motorsports werden die Lackierungen der Autos in einer gemeinsamen Show enthüllt. 15.000 Fans werden ab 21.00 Uhr in der O2 Arena in London dabei sein, sogar Take That sollen im Laufe des Abends auf der Bühne stehen. Die fertigen Autos, die am 16. März in Melbourne in die neue Saison starten, werden aber noch nicht enthüllt. Erste Strecken-Action gibt es dann vom 26. bis 28. Februar bei den Testfahrten in Bahrain.