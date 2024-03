Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 19. März

Anzeige

Dennis Schröder und Co. blicken gebannt in die Schweiz: Auf wen treffen die deutschen Basketball-Nationalteams bei der Medaillenjagd in Paris? Die Antwort liefert die Auslosung der olympischen Turniere ab 19.00 Uhr in der Zentrale des Weltverbandes FIBA.

Zwar ohne Bundesligisten, aber mit deutschen Fußballerinnen startet die Champions League in die heiße Phase. Der FC Chelsea mit dem deutschen Trio Sjoeke Nüsken, Ann-Katrin Berger und Melanie Leupolz hat im Viertelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam ab 18.45 Uhr die Favoritenrolle inne. Danach ist Rekordsieger Olympique Lyon mit Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth um 21.00 Uhr bei Benfica Lissabon gefordert.

Bei den Miami Open tummelt sich ab dieser Woche die Tenniselite, beim WTA-Turnier schlägt unter anderem die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber auf. In der ersten Runde in Florida bekommt es die dreimalige Grand-Slam-Siegerin mit der Lokalmatadorin Sloane Stephens zu tun.