Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 22. Juli

RADSPORT: Mont-Ventoux-Spektakel auf 16. Tour-Etappe

FUSSBALL: Titelverteidiger England über Italien ins EM-Finale?

RADSPORT: Nach dem letzten Ruhetag wartet einer der Höhepunkte der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt: Über 171,5 km geht es auf dem 16. Teilabschnitt der Tour de France von Montpellier aus hinauf zum berüchtigten Mont Ventoux - erstmals seit 2013 endet eine Etappe auf dem 1909 m hohen kahlen Riesen der Provence. Die Klassement-Fahrer um den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz, der im Weißen Trikot des besten Jungprofis und als Dritter der Gesamtwertung in die Schlusswoche startet, stehen zwangsläufig im Mittelpunkt.

FUSSBALL: Titelverteidiger England kann gegen die Turnierüberraschung Italien den erneuten Einzug ins EM-Finale perfekt machen. Das Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman peilt beim Turnier in der Schweiz seinen zweiten Triumph nach 2022 an. Italien stand bislang zweimal im EM-Finale. Sowohl 1993 gegen Norwegen als auch vier Jahre später gegen Deutschland verloren die Azzurre das Endspiel. Anstoß in Genf ist um 21.00 Uhr.