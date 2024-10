Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 22. Oktober

FUSSBALL: BVB mit Final-Revanche in Madrid

FUSSBALL: Stuttgart bei Juve schon gefordert

FUSSBALL: Zwei Spiele, sechs Punkte, 10:1 Tore: Borussia Dortmund hat einen Topstart in die Ligaphase der Champions League hingelegt und kann mit Selbstvertrauen zur schwersten Aufgabe in der Vorrunde reisen. In einer Neuauflage des im Juni 0:2 verlorenen Finals der Vorsaison ist der BVB ab 21.00 Uhr bei Real Madrid zu Gast. Die Madrilenen patzten in der Königsklasse zuletzt mit 0:1 in Lille, gehen also nicht ohne Druck in die Partie.

FUSSBALL: Nicht enttäuscht, aber nur einen Punkt eingefahren: Der VfB Stuttgart hat einen durchwachsenen Auftakt in die Champions League erlebt. Nach dem Trip zu Real Madrid am ersten Spieltag wartet am Dienstag erneut ein Auswärtsspiel bei einem ganz großen europäischen Klub auf den deutschen Vizemeister. Ab 21.00 Uhr ist der VfB bei Juventus Turin zu Gast. Die Turiner um den zuletzt angeschlagen fehlenden früheren Stuttgart-Stürmer Nico Gonzalez ist eine von sieben Mannschaften, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben.