Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. April

Anzeige

Nach dem Marathon-Match können die Eisbären Berlin den ersten Matchball im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erspielen. In das vierte Aufeinandertreffen mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven geht Berlin mit einer 2:1-Führung, zwei Siege fehlen in der Best-of-seven-Serie noch zum Titel. Ein Selbstläufer wird das für die Eisbären aber nicht, in Spiel drei lieferten sich die beiden Teams mit 97:54 Minuten das längste Endspiel der DEL-Geschichte. Das erste Bully in Berlin ist um 19.30 Uhr.

Ausgerechnet der abgestürzte Rivale FC Chelsea könnte den Titelhoffnungen von Kai Havertz und dem FC Arsenal einen entscheidenden Dämpfer versetzen. Die Gunners um Nationalspieler Havertz empfangen Chelsea ab 21.00 Uhr im Emirates Stadium. Noch ist Arsenal punktgleich mit Jürgen Klopps FC Liverpool Tabellenführer, Verfolger Manchester City hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand und würde bei perfekter Ausbeute die Spitze wieder übernehmen.

Bei den Europameisterschaften im Para-Schwimmen geht es für die deutschen Athletinnen und Athleten auf Madeira um die nächsten Medaillen. Verena Schott hatte zum Auftakt am Sonntag bereits Gold über 100 m Rücken geholt, nun schwimmt die 35-Jährige auch um den Titel über 200 m Lagen. Zudem geht unter anderem Malte Braunschweig über 100 m Schmetterling an den Start, Tanja Stolz schwimmt über 150 m Lagen. Die Vorläufe beginnen um 10.30 Uhr, in den Finals (ab 18.30 Uhr) werden dann die Medaillen vergeben.