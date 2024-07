Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. Juli

Anzeige

BASKETBALL: Genau wie die Männer am Vortag treffen die deutschen Basketballerinnen zum Abschluss der Olympia-Vorbereitung auf Topfavorit USA. Die Auswahl von Trainerin Lisa Thomaidis präsentierte sich bisher in guter Form und möchte dies gegen den Olympiasieger von 2021 vor dem Turnierstart bestätigen. Starspielerin Satou Sabally könnte nach einer Schulterverletzung ihr Comeback feiern. Tip-off in London ist um 20.00 Uhr.

OLYMPIA: Am zweiten Tag der 142. Session des Internationalen Olympischen Komitees geh es um die Gamer: 2025 fällt in Saudi-Arabien der Startschuss für die so genannten Olympic Esport Games. Noch fehlt die Zustimmung der Vollversammlung, die aber als Formsache gilt.