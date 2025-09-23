Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. September

FUSSBALL: Wirtz und Liverpool im Ligapokal gefordert

FUSSBALL: Bayern-Frauen auf Wiedergutmachung aus

FUSSBALL: Nach dem Sieg im Stadtderby gegen den FC Everton geht es für Nationalspieler Florian Wirtz und den FC Liverpool im Ligapokal weiter. Der Finalist der Vorsaison trifft in der dritten Runde an der Anfield Road auf Premier-League-Absteiger FC Southampton. Um 21.00 Uhr ist Anpfiff.

FUSSBALL: Die Fußballerinnen von Bayern München mussten am Samstag den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen, gegen Abstiegskandidat Carl Zeiss Jena kamen die Double-Gewinnerinnen nur zu einem 0:0. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg will der FCB eine Reaktion zeigen - und kann dabei womöglich wieder auf Giulia Gwinn zurückgreifen. Die DFB-Kapitänin stand nach langer Verletzungspause gegen Jena wieder im Kader. Los geht es um 18.00 Uhr.