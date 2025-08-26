Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 26. August

FUSSBALL: Stuttgart in Braunschweig gefordert

TENNIS: Zverev schlägt in New York auf

FUSSBALL: 94 Tage nach dem Triumph in Berlin ist der VfB Stuttgart wieder im DFB-Pokal im Einsatz. Beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig wollen die Titelverteidiger nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) mit aller Macht eine weitere Pleite verhindern. Ab 20.45 Uhr sind Nick Woltemade und Co. im Eintracht-Stadion gefordert.

TENNIS: Für Alexander Zverev beginnen die US Open mit einem Auftritt in der größten Tennisarena der Welt. Der Weltranglistendritte trifft auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel im Arthur Ashe Stadium auf den Chilenen Alejandro Tabilo, es ist die zweite Partie der Night Session ab 1.00 Uhr MESZ. Aus deutscher Sicht sind zudem Eva Lys, Laura Siegemund und Daniel Altmaier am dritten Tag in Flushing Meadows im Einsatz.