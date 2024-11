Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 26. November

FUSSBALL: In der Bundesliga scheint Bayern München in diesem Jahr wieder das Maß aller Dinge zu sein. Anders ist die Lage derzeit in der Champions League, wo der deutsche Rekordmeister durchaus unter Druck steht. Ab 21.00 Uhr kämpft das Team um Torjäger Harry Kane bei Paris Saint-Germain um wichtige Punkte für die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Zeitgleich ist Double-Sieger Bayer Leverkusen gegen Red Bull Salzburg im Einsatz, auch RB Leipzig spielt um 21.00 Uhr. Für die Sachsen geht es beim italienischen Meister Inter Mailand um die ersten Punkte der CL-Saison.

EISHOCKEY: Am 20. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt es zur Neuauflage der Final-Serie der vergangenen Saison zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Eisbären Berlin. Das erste Aufeinandertreffen der laufenden Saison hatte der Meister aus Berlin ebenso gewonnen wie das Finale der Play-offs im April. Vieles spricht für den souveränen Tabellenführer, der zuletzt in drei Spielen mit 16 Treffern für Furore sorgte und erst am Dienstag ins Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) eingezogen war. Bremerhaven liegt auf Rang drei in Lauerstellung, musste zuletzt aber zwei Niederlagen einstecken. Los geht die Partie bei den Pinguins um 19.30 Uhr.