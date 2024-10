Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 29. Oktober 2024

Nach der 2:5-Abreibung bei Real Madrid, der überraschenden Niederlage beim FC Augsburg und weiteren schwachen Auftritten in der noch jungen Saison ist bei Borussia Dortmund ordentlich Druck auf dem Kessel. Beim ebenfalls kriselnden Ligarivalen VfL Wolfsburg ist ab 20.45 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Weiterkommen Pflicht, damit etwas Ruhe um die Mannschaft des jungen Trainers Nuri Sahin einkehren kann. Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist ab 18.00 Uhr gegen den Zweitligisten SV Elversberg klar favorisiert.

Dreimal fand der Grand Depart zuletzt im Ausland statt, 2025 rollt die Tour wieder in Frankreich los. Start ist am 5. Juli in Lille, so viel ließ der Organisator bereits verlauten. Am Dienstag wird ab 11.00 Uhr der gesamte Kurs vorgestellt. Durchgesickert ist allerdings unter anderem bereits, dass es eine sprinterfreundliche erste Woche geben soll - und es geht wieder auf den legendären Mont Ventoux.