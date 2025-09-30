Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 30. September

Eintracht Frankfurt und Bayern München hoffen in der Champions League auf ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Bayern treten beim FC Pafos auf Zypern an, die Eintracht hat die wahrscheinlich deutlich schwierigere Aufgabe vor sich: Im Wanda Metropolitano hat Atlético Madrid gerade erst das Derby gegen Real mit 5:2 gewonnen. Los geht's jeweils um 21.00 Uhr.

Als klarer Gruppensieger ist der SC Magdeburg ins Halbfinale der Klub-WM in Ägypten gestürmt. Der dreimalige Champion spielt ab 16.15 Uhr gegen den Titelverteidiger Veszprem HC - eine Revanche für den SCM, der vergangenes Jahr das Endspiel gegen die Ungarn verloren hatte.

Die Basketballer des FC Bayern starten mit ihren Europameistern in die EuroLeague. Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Auftakt tritt der deutsche Meister aus München am Abend beim Titelkandidaten Panathinaikos Athen an. Hochball ist um 20.15 Uhr.