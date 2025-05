Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 6. Mai

FUSSBALL: Barca kämpft in Mailand um den Finaleinzug

BASKETBALL: Entscheidungsspiel für Theis und Pleiß

FUSSBALL: Traumtore, Aufholjagd und Nervenkitzel bis zum Schluss: Das hoch unterhaltsame 3:3 im ersten Duell zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand im Halbfinale der Champions League lieferte beste Werbung für den Sport, nun steht das entscheidende Rückspiel in Italien an. Der frühere Bundestrainer Hansi Flick kann dabei wieder auf Torjäger Robert Lewandowski zurückgreifen, Nationaltorhüter Marc-André ter Steten kehrt nach seinem Startelf-Comeback bei Barca wieder auf die Bank zurück. Inter dagegen hofft auf den nächsten Finaleinzug, nachdem die Italiener vor zwei Jahren das Endspiel um den Henkelpott gegen Manchester City verloren. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

BASKETBALL: Im Viertelfinale der EuroLeague heißt es für die Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und Tibor Pleiß: weiter oder raus. Weltmeister Theis empfängt mit der AS Monaco ab 19.00 Uhr den FC Barcelona zum entscheidendem fünften Spiel, es steht in der Serie 2:2. Ab 20.45 Uhr tritt Pleiß mit Panathinaikos Athen zum fünften Duell gegen seinen früheren Klub Anadolu Istanbul an.