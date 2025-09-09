Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 9. September

FUSSBALL: U21 mit erstem Spiel in der EM-Qualifikation

FUSSBALL: Frankreich gegen Island als haushoher Favorit

EISHOCKEY: Eisbären Berlin eröffnen Saison gegen Aufsteiger Dresden

FUSSBALL: Die deutsche U-21 Nationalmannschaft startet am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) in Rostock in die Qualifikation für die EM 2027. Der erste Gegner auf dem Weg zur EM in Serbien und Albanien lautet Lettland, Deutschland gilt in der Partie als klarer Favorit. DFB-Trainer Di Salvo betont mit Blick auf die Qualifikation: "Unser erstes Ziel ist natürlich der Gruppensieg." Für Di Salvo, der selbst von 2001 bis 2006 in Rostock spielte, ist dies das erste Pflichtspiel mit dem neu zusammengesetzten Kader.

FUSSBALL: Für die französische Nationalmannschaft steht am Dienstag das zweite Spiel in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 an. Nach einem 2:0-Sieg gegen die Ukraine vergangene Woche, heißt der Gegner nun Island. Für "Les Bleus" ist dies ein Pflichtsieg, Island muss trotz einem 5:0-Sieg im letzten Spiel gegen Aserbaidschan auf eine Überraschung hoffen. Anstoß im Parc des Princes ist um 20.45 Uhr.

EISHOCKEY: Der amtierende deutsche Meister aus Berlin eröffnet am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) die neue DEL-Saison. Die Eisbären empfangen die Dresdner Eislöwen, die als Aufsteiger der vergangenen Saison ihr Debüt in der Liga eins geben werden. Zu erwarten ist ein stimmungsvolles Spiel in der bereits ausverkauften Arena, in welcher die Gastgeber allerdings die klare Favoritenrolle besitzen.