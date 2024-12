Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 05. Dezember

FUSSBALL: DFL stellt Ergebnisse des TV-Rechtepokers vor

HANDBALL: DHB-Frauen starten in die EM-Hauptrunde

FUSSBALL: Auf der DFL-Mitgliederversammlung werden den Klubchefs der ersten beiden Ligen die Ergebnisse des milliardenschweren Rechtepokers präsentiert. Am Mittwoch ging die Versteigerung zu Ende, nun beginnt der Verteilungskampf - fast jede Fraktion innerhalb der Deutschen Fußball Liga (DFL) möchte ein größeres Stück vom Kuchen abhaben. Los geht die Versammlung um 12.30 Uhr in Frankfurt am Main.

HANDBALL: Gegen den Co-Gastgeber Schweiz beginnt für die deutschen Handballerinnen in Wien die EM-Hauptrunde: Das Team von Markus Gaugisch hat, genau wie die Eidgenossinnen, 0:2 Punkte aus der Gruppenphase mitgenommen in die nächste Runde - und muss deshalb fast schon siegen, denn: Aus der Sechser-Gruppe schaffen es nur die besten zwei Teams ins EM-Halbfinale. Anwurf der Partie ist um 15.30 Uhr.