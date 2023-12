Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 07. Dezember

Anzeige

Nach der perfekten ersten Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen wird es für die deutschen Handballerinnen in der WM-Hauptrunde ernst. Zum Auftakt geht es ab 18.00 Uhr im dänischen Herning gegen Rumänien, ein Schlüsselspiel. Mit einem weiteren Erfolg kann Deutschland die Weichen Richtung Viertelfinale stellen und auch dem Olympia-Ticket einen kleinen Schritt näher kommen. Der Einzug in die Runde der besten Acht ist das Minimalziel der DHB-Auswahl.

Alba Berlin ist nur zwei Tage nach dem Ende seiner Pleitenserie schon wieder in der EuroLeague gefordert. Ab 20.00 Uhr geht es in eigener Halle für den Basketball-Bundesligisten gegen den türkischen Meister Anadolu Istanbul. Es winkt der erst dritte Sieg im 13. Saisonspiel, die Gäste haben eine ausgeglichene Bilanz. Berlin hatte am Dienstag nach sechs Pflichtspielniederlagen am Stück Zalgiris Kaunas aus Litauen besiegt.