Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 1. Februar

Im Kampf um die Play-off-Teilnahme in der EuroLeague trifft der deutsche Pokalsieger Bayern München auf den griechischen Meister Olympiakos Piräus. Mit zehn Siegen und 14 Niederlagen liegen die Bayern derzeit zwei Siege hinter Platz zehn zurück, der noch zum Einzug ins "Play-in" reichen würde. Piräus (13:11) steuert auf Play-off-Kurs. Los geht es in München um 20.30 Uhr. Bereits ab 20.00 Uhr trifft Alba Berlin auf Valencia Basket. Die Berliner sind mit nur fünf Siegen Vorletzter.

Die Hockey-Nationalmannschaft der Männer startet in die Hallen-EM im belgischen Löwen. Ab 11.15 Uhr ist Spanien erster Vorrunden-Gegner des DHB-Teams, das sich den EM-Thron von Österreich zurückholen will. Die Österreicher hatten 2022 in Hamburg das Finale gegen Rekord-Europameister Deutschland (16 Titel bei 20 Austragungen) mit 2:1 gewonnen.