Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 10. April

FUSSBALL: Frankfurt spielt ums Halbfinale der Europa League

GOLF: Langers Abschiedsvorstellung beim Masters beginnt

EISHOCKEY: DEB-Start in die WM-Vorbereitung gegen Tschechien

TENNIS: Lys und Co. treffen im BJK-Cup auf die Niederlande

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt hofft auf die nächste magische Nacht im Europapokal. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga spielt um 21 Uhr im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur um eine gute Ausgangsposition. Das Ziel der Hessen ist das Finale in Bilbao am 21. Mai.

GOLF: 40 Jahre nach seinem ersten Triumph beim US Masters in Augusta spielt Bernhard Langer in diesem Jahr seine letzten Runden auf den legendären Grüns an der Magnolia Lane. Der 67-Jährige beginnt seine Abschiedsvorstellung um 14.35 Uhr MESZ und hofft, noch einmal den Cut zu überstehen.

EISHOCKEY: Die DEL-Play-offs spitzen sich zu, in der NHL sind die Stars gefordert, doch auch die WM in Dänemark im Mai wirft ihre Schatten bereits voraus. Um 19.30 Uhr startet die deutsche Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis mit einem Test gegen Tschechien in die Vorbereitung.

TENNIS: Die deutschen Tennisspielerinnen bestreiten in Den Haag das erste von zwei Qualifikationsspielen für die Endrunde in Shenzhen. Um 13 Uhr geht es für Eva Lys und Co. gegen Gastgeber Niederlande. Am Freitag steht noch eine Partie gegen Großbritannien an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Finalturnier in China.