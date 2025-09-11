Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 11. September

Nach dem Personal-Beben in der Führungsetage wollen die Füchse Berlin sportlich wieder in die Spur kommen, beim Champions-League-Start steht für den deutschen Handball-Meister und seinen neuen Trainer Nicolej Krickau viel auf dem Spiel. Nach der Liga-Klatsche gegen den SC Magdeburg empfangen die Berliner in der Neuauflage des Königsklassen-Halbfinales der Vorsaison den französischen Spitzenklub HBC Nantes, Anwurf ist um 20.45 Uhr.

Alte Bekannte im Stadion am Brentanobad: Im Qualifikations-Hinspiel der Champions League treffen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt auf Real Madrid - und damit auch auf Nationalspielerin Sara Däbritz und die einstige SGE-Torfrau Merle Frohms, die im Sommer zu den Königlichen gewechselt waren. Um 19 Uhr will die Eintracht die Grundlage für den Einzug in die Ligaphase legen, genau eine Woche später steht das Rückspiel im Stadion Alfredo di Stéfano an.