Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. Dezember

FUSSBALL: Frankfurt hat Europa-League-Achtelfinale im Visier

BASKETBALL: EuroLeague-Heimspiele für München und Berlin

EISHOCKEY: DEB-Frauen testen für Olympia-Qualifikation

FUSSBALL: Zum Abschluss der Europacup-Woche ist am Donnerstag noch einmal ein Bundesliga-Trio gefordert. Am drittletzten Vorrundenspieltag der Europa League will Eintracht Frankfurt bei Olympique Lyon seine Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiter verbessern, während die TSG Hoffenheim gegen FCSB Bukarest um einen Platz in den Play-offs kämpft. Den Sprung auf die Achtelfinalplätze der Conference League strebt der 1. FC Heidenheim in Istanbul bei Basaksehir an.

BASKETBALL: Der deutsche Basketball-Meister Bayern München und der frühere Serien-Champion Alba Berlin verfolgen in ihren EuroLeague-Heimspielen unterschiedliche Ziele. München will gegen Maccabi Tel Aviv seinen Platz in der Spitzengruppe festigen, und Berlin hofft gegen Partizan Belgrad auf einen Schritt aus dem Tabellenkeller.

EISHOCKEY: Die deutschen Eishockey-Frauen proben am Donnerstag für den Ernstfall der Olympia-Qualifikation. Gut zwei Monate vor dem Ausscheidungsturnier für die Winterspiele 2026 treffen die Deutschland-Cup-Siegerinnen im ersten von zwei Länderspielen in Füssen auf Norwegen. Bundestrainer Jeff MacLeod kann dabei auch auf seine Topspielerinnen aus Übersee zurückgreifen.