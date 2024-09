Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. September

Anzeige

Das deutsche Davis-Cup-Team könnte bei einem weiteren Sieg in China und passenden Ergebnissen der Konkurrenz schon ins Viertelfinale einziehen. Ab 5.00 Uhr MESZ müssen Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und Co. gegen die stark besetzten Chilenen ran. Weiterer Gruppengegner sind die USA. Im ersten Duell mit der Slowakei war Deutschland im Kampf um die Teilnahme an der Runde der letzten acht, die im Rahmen der Finals vom 19. bis 24. November in Malaga gespielt wird, ungeschlagen geblieben.

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin starten in ihre Champions-League-Abenteuer. Doublegewinner SCM - vergangenes Jahr noch im Halbfinale - muss um 18.45 Uhr bei Pick Szeged in Ungarn ran. Die Füchse sind zum ersten Mal seit elf Jahren wieder in der Königsklasse dabei und treffen nur zwei Stunden später (20.45 Uhr/beide DAZN) vor heimischer Kulisse auf den ungarischen Rekordmeister Veszprem HC. Das erste Ziel für beide Teams ist das Erreichen der K.o.-Phase.