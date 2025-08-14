Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 14. August

Ella Seidel will beim WTA-Turnier in Cincinnati im Achtelfinale ihren Höhenflug gegen die Französin Varvara Gracheva fortsetzen. Die 20-jährige Hamburgerin hat mit Siegen gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro und McCartney Kessler, Nummer 32 der Welt, überrascht. Durch ihr bislang bestes Ergebnis bei einem 1000er-Turnier nähert sich die junge Hanseatin, die erst zweimal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, in der Weltrangliste langsam aber sicher den Top 100 an. Das Match beginnt frühestens am deutschen Abend.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer trifft im Viertelfinale der Heim-EM in Mönchengladbach auf Spanien – einen Gegner mit Vorgeschichte. Die Iberer behielten, wie schon in der Gruppenphase des olympischen Turniers in Paris, im Juni in der Pro League zweimal knapp die Oberhand. Nun wollen Mats Grambusch und Co. zurückschlagen, um die Chance auf den ersten EM-Titel seit zwölf Jahren zu wahren. Los geht es im Mönchengladbacher Hockeypark um 20.00 Uhr.