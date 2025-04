Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. April

FUSSBALL: SGE kämpft ums Europa-League-Halbfinale

EISHOCKEY: Eisbären und Haie starten in Finalserie

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt hat in der Europa League das Halbfinale im Visier. In das Rückspiel gegen den Premier-League-Klub Tottenham Hotspur geht der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga nach dem 1:1 der Vorwoche mit guten Chancen. Anpfiff im Frankfurter Waldstadion ist um 21.00 Uhr.

EISHOCKEY: Wer sichert sich den Titel in der Deutschen Eishockey Liga? In der Hauptstadt steht das erste Spiel der Finalserie zwischen dem Titelverteidiger Eisbären Berlin und den Kölner Haien auf dem Programm. Die Entscheidung fällt im Modus "best of seven", der neue Meister benötigt also vier Siege zum Triumph. Los geht es um 19.30 Uhr.