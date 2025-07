Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. Juli

RADSPORT: Harte Prüfung in den Pyrenäen

FUSSBALL: Schweden gegen England im zweiten EM-Viertelfinale

RADSPORT: Die Frankreich-Rundfahrt erreicht die Pyrenäen - und gleich zum Auftakt wartet die bislang härteste Prüfung der laufenden Tour. Die zwölfte Etappe führt über 180,6 km von Auch zur schwierigen Bergankunft in Hautacam. Spätestens beim Schlussanstieg dürfte der Kampf um das Gelbe Trikot entbrennen. Kommt es zur nächsten Machtdemonstration von Tadej Pogacar? Oder kann Jonas Vingegaard ein Ausrufezeichen setzen?

FUSSBALL: Die Fußballerinnen aus Schweden und England bestreiten das zweite Viertelfinale bei der Frauen-EM in der Schweiz. Nach dem Sieg gegen Deutschland starten die Schwedinnen voller Selbstvertrauen in den Kracher gegen den Titelverteidiger. Doch auch das Team von der Insel spürt nach zwei Erfolgen nacheinander viel Rückenwind. Anstoß der Partie in Zürich ist um 21 Uhr.