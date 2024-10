Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. Oktober

FUSSBALL: Wolfsburg empfängt Rekordsieger aus Lyon

RADSPORT: Zweiter Tag der Bahnrad-WM in Kopenhagen

TISCHTENNIS: Beginn der EM-Hauptrunde für Ovtcharov und Co.

FUSSBALL: Nach dem enttäuschenden Start in die Champions League steht der VfL Wolfsburg am 2. Spieltag bereits unter Druck. Um 21.00 Uhr trifft das Team von Trainer Tommy Stroot auf Rekordsieger Olympique Lyon. Zum Auftakt hatten die Wölfinnen bei der AS Rom 0:1 verloren.

RADSPORT: Am zweiten Tag der Bahnrad-WM in Kopenhagen stehen ab 18.30 Uhr die Finals in der Mannschaftsverfolgung der Männer und Frauen auf dem Programm. Zudem werden Medaillen im Ausscheidungsfahren der Frauen sowie im Scratch und Keirin der Männer vergeben.

TISCHTENNIS: Bei der EM in Linz beginnen die Hauptrunden im Einzel und Doppel. Damit greifen auch die Hoffnungsträger Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu in den Wettbewerb ein. Für Ovtcharov geht es um den dritten Einzeltitel, Qiu startet als Titelverteidiger ins Turnier.