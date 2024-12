Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. Dezember

FUSSBALL: Heidenheim gegen St. Gallen gefordert

BIATHLON: Letzter Männer-Sprint des Jahres

FUSSBALL: Die 1. FC Heidenheim hat sieben Spiele in Serie verloren und will in der Conference League den Abwärtstrend stoppen: Gegen den FC St. Gallen würde das Team von Trainer Frank Schmidt, das bereits für die Play-offs qualifiziert ist, einen Schritt in Richtung Top acht machen und womöglich direkt das Achtelfinale erreichen. Ein Sieg würde zudem zusätzliches Selbstvertrauen für den Abstiegskracher am Sonntag beim VfL Bochum geben. Anpfiff gegen die Schweizer ist um 21.00 Uhr.

BIATHLON: Der letzte Weltcup des Jahres in Annecy-Le Grand Bornand beginnt mit dem Sprint der Männer. Die größten Chancen auf einen Platz unter den besten zehn Athleten oder gar auf dem Podest hat aus dem deutschen Team Phillip Nawrath, der aktuell im Gesamtweltcup den siebten Rang belegt. Großer Favorit ist einmal mehr der Norweger Johannes Thingnes Bö. Die ersten Biathleten begeben sich um 14.20 Uhr auf die Strecke.