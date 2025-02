Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 20. Februar

FUSSBALL: Heidenheim kämpft ums Achtelfinale

BIATHLON: Single-Mixed-Staffel bei der WM

BASKETBALL: Deutsche Weltmeister vor EM-Showdown

FUSSBALL: Während in der Bundesliga die direkten Abstiegsränge bedrohlich nahe rücken, läuft es in der Conference League für den 1. FC Heidenheim umso besser. Nach dem 2:1 beim FC Kopenhagen geht die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit einer guten Ausgangslage ins Play-off-Rückspiel auf der Ostalb. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

BIATHLON: Bei der WM in Lenzerheide steht nach den Einzeln die Single-Mixed-Staffel an. Nach einem kompletten Medaillensatz durch Franziska Preuß erhoffen sich die deutschen Skijäger weiteres Edelmetall. Um 16.05 Uhr beginnt das Rennen.

BASKETBALL: Den deutschen Weltmeistern droht das Worst-Case-Szenario. Zunächst steht in der EM-Qualifikation das Duell mit Montenegro in Podgorica (19.00) an. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú gewinnen und zusätzlich Schweden im Parallelspiel in Bulgarien siegen, wäre das Ticket vorzeitig gelöst. Tritt diese Bedingungen nicht ein, kommt es zum Endspiel gegen die Bulgaren in Bamberg.