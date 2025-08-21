Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 21. August

FUSSBALL: Mainz spielt um Conference-League-Platz

BASKETBALL: Wagner und Co. im vorletzten EM-Test

RADSPORT: Start zur ersten Deutschland-Tour-Etappe in Essen

FUSSBALL: Zwischen DFB-Pokal und Meisterschafts-Auftakt spielt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Donnerstag in der Conference League um die Teilnahme an der Liga-Phase. Im Play-off-Hinspiel beim norwegischen Vertreter Rosenborg Trondheim wollen die Rheinhessen den ersten Schritt machen. Das entscheidende Rückspiel findet in der kommenden Woche statt. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

BASKETBALL: Die deutschen Basketball-Weltmeister biegen in ihrer EM-Vorbereitung auf die Zielgerade ein. Im vorletzten Testspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú in Madrid auf Europameister Spanien. Die Iberer sind zwei Tage später in Köln auch bei der EM-Generalprobe der deutschen Mannschaft der Gegner von NBA-Star Franz Wagner und Kollegen.

RADSPORT: Auf den Tour-Dritten Florian Lipowitz und seine Kollegen wartet bei der Deutschland-Tour am Donnerstag die erste Etappe. Nach dem Prolog tags zuvor hat das Peloton 197 km von Essen nach Herford zu bewältigen.