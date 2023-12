Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 21. Dezember

Anzeige

Der Europäische Gerichtshof fällt das Urteil im Rechtsstreit um die Super League. Kläger ist neben der "European Super League Company" die Sportmarketing-Agentur A22, hinter der die drei offiziell verbliebenen Klubs Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin stehen. Angeklagt wurden die Europäische Fußball-Union UEFA sowie der Weltverband FIFA. Ab 9.30 Uhr ist mit einer Entscheidung zu rechnen. Die Gründung einer Super League war im April 2021 nach einem europaweiten Aufschrei und auf großen Druck der Verbände krachend gescheitert.

Nach seinem Höhenflug vor einem Jahr steigt Gabriel Clemens mit großen Erwartungen in die Darts-WM ein. Der "German Giant" trifft im Londoner Alexandra Palace ab ca. 22.15 Uhr im Zweitrundenduell auf Man Lok Leung aus Hongkong. Die deutsche Nummer eins Clemens war bei der vergangenen Auflage des Highlights ins Halbfinale eingezogen.

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt steht zum Start in die Rückrunde der Champions-League-Gruppenphase ein wegweisendes Duell an. Nach nur einem Sieg aus drei Spielen muss gegen Benfica Lissabon ein Dreier her, ansonsten ist ein Weiterkommen kaum noch möglich. Frankfurt liegt hinter dem FC Barcelona und den Portugiesinnen nur auf dem dritten Platz, der Rückstand zu Benfica beträgt drei Punkte. Los geht es um 18.45 Uhr.