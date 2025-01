Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 23. Januar

HANDBALL: Handballer gegen Italien unter Druck

BIATHLON: WM-Generalprobe für Preuß

FUSSBALL: Hoffenheim erwartet Tottenham

HANDBALL: Im "Endspiel" gegen Italien geht es für Deutschlands Handballer um den WM-Viertelfinaleinzug. Den herben Rückschlag gegen Dänemark muss das DHB-Team schleunigst abhaken. Verliert die deutsche Mannschaft, droht unabhängig vom letzten Hauptrundenduell mit dem krassen Außenseiter Tunesien am Samstag das Ende aller Medaillenträume. Los geht es um 18.00 Uhr.

BIATHLON: Biathletin Franziska Preuß will bei der WM-Generalprobe ihr Gelbes Trikot als Führende des Gesamtweltcups verteidigen. Das lange Wochenende im italienischen Antholz startet um 14.30 Uhr mit dem Sprint, zuletzt hatte Preuß mit zwei zweiten Plätzen in Ruhpolding überzeugt. Die Rennen in Südtirol sind zudem der letzte Test auf den Olympiastrecken von 2026.

FUSSBALL: Die TSG Hoffenheim erwartet am siebten Spieltag der Europa League das englische Topteam Tottenham Hotspur, im Kampf um die K.o.-Runde muss ab 18.45 Uhr ein Sieg her. Besser sieht es für Eintracht Frankfurt vor dem Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest (21.00) aus.