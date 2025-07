Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 24. Juli

RADSPORT: Schwere Bergetappe bei der Tour

SCHWIMMEN: Bleyer will erste Medaille

RADSPORT: Drei Bergwertungen der "Superkategorie", 5450 Höhenmeter: Auf der 18. Etappe der Tour de France wartet in den Alpen ein Mammutprogramm auf das Peloton. Nach Beginn in der Gemeinde Vif geht es für die Fahrer nacheinander über den Col du Glandon, den Col de la Madeleine und anschließend hoch zum Ziel auf dem Col de la Loze, dem diesjährigen Dach der Frankreich-Rundfahrt. Wird es im Kampf um das Gelbe Trikot nochmal spannend? Und kann der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz seinen Podestplatz und das Weiße Trikot verteidigen? Das Teilstück verspricht große Radsport-Unterhaltung.

SCHWIMMEN: Synchronschwimmerin Klara Bleyer will bei den Weltmeisterschaften in Singapur endlich ihre erste Medaille gewinnen. Nachdem sie im Einzel gleich zweimal den fünften Platz belegt hatte, tritt sie nun mit ihrer Duett-Partnerin Amélie Blumenthal Haz ab 13.30 Uhr MESZ im Finale der Freien Kür an. Zudem sind beide bereits ab 4 Uhr MESZ im Teamwettbewerb in der Acrobatic Routine gefordert.