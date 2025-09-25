Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 25. September

FUSSBALL: Europa-League-Auftakt für Stuttgart

EISHOCKEY: Ingolstadt empfängt München

EISKUNSTLAUF: Hase/Volodin starten in Olympia-Saison

FUSSBALL: Der VfB Stuttgart startet zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 wieder in der Europa League. Der DFB-Pokalsieger empfängt zum Auftakt der Ligaphase Celta Vigo aus Spanien und geht nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli mit Rückenwind in das Duell. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

EISHOCKEY: Der ERC Ingolstadt und Red Bull München haben aus ihren bisherigen vier Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) jeweils zwei Siege geholt. Nun treffen die bayerischen Rivalen im direkten Duell aufeinander und wollen ihre Bilanz aufbessern. Los geht es um 19.30 Uhr.

EISKUNSTLAUF: In Oberstdorf beginnt bei der 57. Nebelhorn Trophy die Eiskunstlauf-Saison. Erstmals präsentieren die Vizeweltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin unter Wettkampfbedingungen das Programm, das sie im Februar bei den Winterspielen auf das Olympia-Podest heben soll. Das Kurzprogramm der Paare beginnt um 16.30 Uhr.