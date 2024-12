Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 26. Dezember

FUSSBALL: Boxing Day in England

ALLGEMEIN: Basketball, Eishockey und Handball an Weihnachten

FUSSBALL: In England kommt der Ball nicht zur Ruhe: Der Boxing Day ist Tradition - und gehört für die Fußballfans auf der Insel genauso zu Weihnachten wie Geschenke und Festtagsessen. Zum Auftakt um 13.30 Uhr will Krisen-Klub Manchester City gegen den FC Everton die Wende, abgerundet werden fast zehn Stunden Live-Fußball am Stück von der Partie zwischen Tabellenführer FC Liverpool und Leicester City um 21.00 Uhr. Dazwischen sind unter anderem auch Verfolger FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur und Manchester United im Einsatz, insgesamt gibt es acht Spiele.

ALLGEMEIN: Während der Fußball in Deutschland in der Winterpause ist, machen die anderen Topligen am zweiten Weihnachtsfeiertag munter weiter. In der Basketball- und Handball-Bundesliga sowie der Deutschen Eishockey Liga stehen ab dem späten Nachmittag gleich mehrere Partien an. So wollen die Füchse Berlin in der HBL den Abstand auf Tabellenführer MT Melsungen verkürzen, in der DEL empfängt der Tabellenführer ERC Ingolstadt den EHC Red Bull München, neben drei BBL-Spielen muss Alba Berlin in der EuroLeague zudem daheim gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid ran.