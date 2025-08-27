Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 28. August

FUSSBALL: Auslosung der Champions-League-Ligaphase

FUSSBALL: Mainz im Rückspiel der Conference League

REITEN: Medaillenvergabe bei der Dressur-EM

FUSSBALL: Ab 18.00 Uhr wird in Monaco die Vorrunde der Fußball-Champions-League ausgelost. Ingesamt 36 Teams sind dabei - Meister Bayern München und Borussia Dortmund befinden sich im ersten Lostopf, Vizemeister Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im zweiten. Der erste Spieltag der Ligaphase ist für den 16. bis 18. September angesetzt.

FUSSBALL: Bundesligist Mainz 05 tritt zum Play-off-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim an. Die Mainzer müssen gegen den 26-maligen norwegischen Meister ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen, um es in die Ligaphase zu schaffen. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr in Mainz.

REITEN: Bei der Dressur-EM fällt die Entscheidung im Kampf um Mannschafts-Gold. Die deutsche Equipe hat im französischen Crozet gute Chancen, zum 26. Mal den Titel zu gewinnen. Die Entscheidung beginnt um 10.00 Uhr.