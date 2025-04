Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 3. April

BASKETBALL: Bayern im EuroLeague-Endspurt

FUSSBALL: Wichtiger Termin im Sommermärchen-Prozess

BASKETBALL: Für den deutschen Basketballmeister Bayern München geht in der EuroLeague das Play-off-Rennen in die entscheidende Phase. In seinem vorletzten Hauptrundenspiel benötigt das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv einen Sieg, um seine Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale zu festigen.

FUSSBALL: Im sogenannten Sommermärchen-Prozess steht ein wichtiger Termin auf dem Programm. Das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt wegen ungeklärter Millionenzahlungen rund um die Fußball-WM 2006 könnte nach 25 Verhandlungstagen enden, wenn alle Beteiligten einem entsprechenden Vorschlag der verhandelnden Kammer zustimmen. Von ursprünglich drei Beschuldigten sitzt inzwischen nur noch der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger auf der Anklagebank.