Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 3. Juli

TENNIS: Sinner und Djokovic spielen gegen Underdogs

FUSSBALL: Weltmeister Spanien startet in die Frauen-EM

REITEN: Mehrere Höhepunkte beim CHIO

TENNIS: In Wimbledon kämpft der Weltranglistenerste Jannik Sinner bei der Jagd nach seinem ersten Titel beim Rasenklassiker gegen den Australier Aleksander Vukic um den Einzug in die dritte Runde. Auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic wartet der Brite Daniel Evans.

FUSSBALL: Bei der Frauen-EM in der Schweiz steigt Weltmeister Spanien ins Turnier ein. Zum Auftakt in Gruppe B geht es um 21 Uhr in Bern gegen den iberischen Nachbarn Portugal. Drei Stunden zuvor treffen in Sion Belgien und Italien aufeinander.

REITEN: Beim CHIO in Achten steht ab 9 Uhr in der Dressur die 1. Nationenpreiswertung auf dem Programm. Am Abend bestreiten die Springreiter den Preis der Nationen (19.30).