Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. Januar

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt zu Gast in Rom

EISKUNSTLAUF: Hase/Volodin auf EM-Titel-Jagd

SKI ALPIN: Shiffrin-Comeback bei Slalom in Courchevel

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt ist in der Europa-League zu Gast bei der AS Rom (21 Uhr/RTL+). Die Mannschaft von Dino Toppmöller ist auf Achtelfinal-Kurs, hat jedoch mit dem Team von Rio-Weltmeister Mats Hummels eine schwere Aufgabe vor sich. Parallel ist die TSG Hoffenheim auswärts beim RSC Anderlecht gefordert (21 Uhr/NITRO). Ein Einzug in die Play-Offs ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

EISKUNSTLAUF: Minerva Hase und Nikita Volodin streben im Paarlauf den Europameisterschafts-Titel an. Während am Mittwoch bereits das Kurzprogramm der Paare anstand, fällt die Entscheidung um 18.45 Uhr (ARD Livestream) in der Kür.

SKI ALPIN: Beim Slalom Weltcup in Courchevel sind alle Augen auf das Comeback von Mikaela Shiffrin gerichtet. Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause kehrt die 29-Jährige in den Weltcup zurück. Der Slalom in Courchevel (17.00 Uhr/ZDF-Livestream) ist das letzte Rennen der Frauen vor der WM in Saalbach-Hinterglemm.