Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 31. Juli

SCHWIMMEN: Nächste Entscheidungen bei der WM in Singapur

ALLGEMEIN: Auftakt zu den Finals 2025 in Dresden

TENNIS: Zverev in der dritten Runde von Toronto

SCHWIMMEN: Bei der Schwimm-WM in Singapur stehen ab 13.00 Uhr die Finals der Männer über 100 m Freistil und 200 m Lagen an. Die Frauen schwimmen über 50 m Freistil, 200 m Schmetterling und 4x200 m Freistil um die Medaillen. Zudem fällt eine Entscheidung in der Mixed-Lagenstaffel.

ALLGEMEIN: Die Finals in Dresden bieten vier Tage lang einigen Sportarten eine außergewöhnlich große Bühne. Zum Auftakt fallen Entscheidungen über deutsche Meistertitel im Fechten, Faustball, Kunstturnen, Triathlon und der Rhythmischen Sportgymnastik.

TENNIS: Nach einer Sommerpause startet Alexander Zverev beim Masters in Toronto die Vorbereitung auf die US Open. Nach einem mühevollen Auftaktsieg trifft er nun in der dritten Runde auf den Italiener Matteo Arnaldi - ein Sieg wäre sein 500. auf der Profitour.