Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 31. Oktober 2024

BASKETBALL: Alba hofft auf Erfolgserlebnis in der EuroLeague

EISHOCKEY: Berlin und Ingolstadt im Fernduell

BASKETBALL: Bei Alba Berlin läuft es derzeit überhaupt nicht: 14. Tabellenplatz in der BBL, 18. und damit Letzter in der EuroLeague. Nach fünf Pleiten in sechs Spielen auf der internationalen Bühne soll für die personell arg gebeutelten Hauptstädter gegen Anadolu Efes aus der Türkei vor heimischem Publikum endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis her. Tip-off ist um 20.00 Uhr.

EISHOCKEY: Die beiden Top-Teams der DEL sind am 14. Spieltag parallel im Einsatz. Während Tabellenführer und Rekordmeister Eisbären Berlin um 19.30 Uhr auswärts bei den Augsburger Panther ran muss, empfängt Verfolger ERC Ingolstadt die Löwen Frankfurt - und will nach zwei Niederlagen in Serie den Anschluss an die Spitze wahren. Zuvor treffen bereits um 14.00 Uhr mit den Grizzlys Wolfsburg und Adler Mannheim zwei Play-off-Anwärter aufeinander.