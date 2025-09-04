Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 4. September

Der lange und beschwerliche Weg zum fünften Stern beginnt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Bratislava. Gegen die Slowakei startet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Los geht es für Joshua Kimmich und Co. mit dem Auftakt in Gruppe A um 20.45 Uhr.

Bei den US Open beginnt die heiße Endphase, in der Vorschlussrunde ermitteln die Frauen in New York die beiden Finalistinnen beim letzten Major des Jahres. Unter anderem ist Vorjahresfinalistin Jessica Pegula aus den USA auf der Jagd nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel.

In den USA beginnt die 106. Spielzeit der National Football League (NFL). Die Saison eröffnet der Titelverteidiger Philadelphia Eagles, der im Auftaktspiel in der Nacht zum Freitag ab 2.20 Uhr gegen die Dallas Cowboys gefordert ist. Das große Ziel ist der Super Bowl 60 (LX), der in der Nacht zum 9. Februar 2026 im kalifornischen Santa Clara stattfinden wird.