Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. September

FUSSBALL: Die Nations League startet

TENNIS: Krawietz und Pütz wollen ins US-Open-Finale

FUSSBALL: DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Co. starten erst am Samstag in die Nations League, für einige Teams geht es jedoch am Donnerstag bereits los. Unter anderem trifft Cristiano Ronaldo mit Portugal in Lissabon ab 20.45 Uhr auf Kroatien. Zeitgleich gastiert Europameister Spanien in Serbien, Fußballzwerg San Marino hofft derweil gegen Liechtenstein auf den ersten Sieg seit 20 Jahren.

TENNIS: Der Einzug in die Runde der besten vier Teams ist schon jetzt der größte gemeinsame Erfolg von Kevin Krawietz und Tim Pütz bei einem Grand Slam neben der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon 2023. Doch nun soll es für das deutsche Doppel weitergehen, bei den US Open treffen Krawietz und Pütz dabei auf Marcelo Arevalo aus El Salvador und den Kroaten Mate Pavic.