Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 6. März

FUSSBALL: Frankfurt in Amsterdam gefordert

BIATHLON: Rennen eins nach Velepec-Rücktritt

SKI NORDISCH: Zwei Chancen auf WM-Medaillen

FUSSBALL: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will in der Europa League am Donnerstag den Grundstein zum Einzug ins Viertelfinale legen. Im Achtelfinal-Hinspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam benötigt der frühere Titelgewinner dafür ein günstiges Ergebnis. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

BIATHLON: Die Biathleten kehren in Nove Mesto nach der WM in der Schweiz in die Loipe und an den Schießstand zurück. Beim 10-km-Sprint der Männer ab 18.20 Uhr gibt der neue Bundestrainer Tobias Reiter nach dem Rücktritt von Uros Velepec seinen Einstand. Weltmeisterin Franziska Preuß geht erstmals am Freitag an den Start.

SKI NORDISCH: Am Tag der Männer-Mannschaften bei der nordischen WM in Trondheim hoffen die deutschen Teams auf zwei Medaillen. Die Kombinierer um Vinzenz Geiger sowie die Springer mit Andreas Wellinger und Co. gelten in den Wettbewerben von der Großschanze als Kandidaten für einen Podestplatz.