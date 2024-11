Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 7. November 2024

FUSSBALL: Nagelsmann nominiert Nations-League-Kader

EISHOCKEY: DEB-Auswahl startet in den Deutschland Cup

HANDBALL: Gislason-Team trifft auf die Schweiz

FUSSBALL: Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt sein Aufgebot für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League bekannt. Für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina am 16. November in Freiburg und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn dürften unter anderem Jamal Musiala, Kai Havertz, Benjamin Henrichs und Robin Koch zurückkehren. Zuletzt war das Quartett ausgefallen. Sportlich geht es um nicht mehr viel, die DFB-Auswahl ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

EISHOCKEY: Beim Deutschland Cup in Landshut geht es für die Gastgeber zum Auftakt gegen Dänemark, das Eishockey-Turnier gilt als Schaufenster für Olympia 2026. Mit diesem Ziel vor Augen geben etwa Patrick Hager, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018, oder der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl ihr Comeback in der Nationalmannschaft. Los geht es um 19.45 Uhr.

HANDBALL: Nach dem Silbercoup bei den Olympischen Spielen hoffen die deutschen Handballer trotz großer Personalsorgen auf einen erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation. Im ersten Einsatz nach dem verlorenen Finale von Lille trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Mannheim auf die Schweiz, los geht es um 18.30 Uhr. Es fehlen Spielmacher Juri Knorr, Julian Köster, Phillip Weber und Franz Semper.