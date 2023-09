Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 7. September

Anzeige

Vize-Weltmeister Frankreich könnte auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen großen Schritt gehen. Mit einem Sieg im Qualifikationsspiel gegen Irland in Paris können Kylian Mbappe und Co. ihre komfortable Tabellenführung ausbauen. Momentan steht das Starensemble in Gruppe B mit vier Siegen aus vier Spielen ganz oben. Die Niederlande stehen in der Gruppe unter Druck. Die Elftal ist mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet und ist Vierter, gegen den Tabellenzweiten Griechenland (sechs Punkte) muss in Eindhoven ein Sieg her. Anstoß beider Partien ist um 20.45 Uhr.

Tennis-Shootingstar Coco Gauff spielt bei den US Open um den Einzug in ihr zweites Grand-Slam-Finale. Dafür muss die 19-Jährige Karolina Muchova aus Tschechien bezwingen. Für US-Hoffnung Gauff ist es in Flushing Meadows bereits das bestes Resultat in der Einzelkonkurrenz, im Viertelfinale zeigte sie gegen Jelena Ostapenko aus Lettland mit einem Zweisatzsieg in nur 67 Minuten eine Machtdemonstration.

Bei den Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck wird der erste Medaillensatz vergeben. Favorit Deutschland um Jessica von Bredow-Werndl reitet am zweiten Tag des Grand Prix, in dem die Mannschafts-Europameister ermittelt werden, um den Titel. Die ersten Reiterpaare treten ab 9.30 Uhr auf das Dressurviereck.