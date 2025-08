Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 1. August

Die 2. Bundesliga legt wieder los, mit Schalke 04 und Hertha BSC eröffnen zwei große Namen die neue Saison. Der neue S04-Coach Miron Muslic steht vor seiner Pflichtspiel-Premiere, Schalkes Timo Becker und Hertha-Kapitän Fabian Reese stehen bei ihrer Rückkehr besonders im Fokus. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Bei der Schwimm-WM in Singapur stehen ab 13.00 Uhr die Finals der Männer über 200 m Rücken, 200 m Brust und 4x200 m Freistil an. Die Medaillen liegen für die Staffel um Olympiasieger Lukas Märtens aber außer Reichweite. Zudem fallen Entscheidungen bei den Frauen über 100 m Freistil und 200 m Brust sowie bereits ab 12.15 Uhr beim Wasserspringen der Männer vom 3-m-Brett.

Tag zwei bei den Finals 2025 in Dresden steht an. Für die Zehnkämpfer wartet der Entscheidungstag, die beiden Ausnahmeathleten Leo Neugebauer und Niklas Kaul gehen dabei außerhalb der Wertung an den Start und bestreiten keinen vollen Wettkampf. Weitere Entscheidungen fallen unter anderem im Turnen, Fechten und Kanu sowie der Rhythmischen Sportgymnastik.