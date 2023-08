Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. August

Anzeige

FUSSBALL: Die 1. Runde im DFB-Pokal wird ab 18.00 Uhr unter anderem von Borussia Mönchengladbach eröffnet. Die Fohlenelf spielt an der Bremer Brücke in Osnabrück gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück. Um 20.45 Uhr ist auch Bundesliga-Absteiger Schalke 04 gefordert. Im einzigen Spiel zweier Teams aus derselben Liga spielen die Knappen bei Eintracht Braunschweig um den Einzug in die nächste Runde.

RADSPORT: Bei der Rad-WM im steht das Einzelzeitfahren der Männer im schottischen Stirling an. Für Deutschland gehen der deutsche Meister Nils Politt und Lennard Kämna an den Start. Zu den Top-Favoriten gehören die beiden allerdings nicht. Zu groß scheint die Konkurrenz um Superstars wie Tadej Pogacar (Slowenien), Remco Evenepoel, Wout van Aert (beide Belgien) oder Titelverteidiger Tobias Foss (Norwegen).

FUSSBALL: Die englische Premier League startet am Abend in die neue Saison. Ab 21.00 Uhr gastiert Meister Manchester City bei Aufsteiger FC Burnley. Pep Guardiola und seine Mannschaft um den Ex-Dortmunder Erling Haaland peilen in dieser Saison den vierten Meistertitel in Folge an.