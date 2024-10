Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. Oktober

Julian Nagelsmann steht vor einer schwierigen Aufgabe beim Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina. Nach einer Flut von insgesamt sieben Absagen und Verletzungen ist der Bundestrainer am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica zum Improvisieren gezwungen. Alexander Nübel wird sein Länderspieldebüt feiern.

Ein Sieg fehlt noch: Die deutsche U21 könnte am Freitag vorzeitig das Ticket für die EM 2025 in der Slowakei lösen und so einem drohenden "Endspiel" gegen Polen aus dem Weg gehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Bulgarien in Regensburg (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).

Nach der Auftaktniederlage gegen EuroLeague-Titelverteidiger Panathinaikos Athen nimmt Alba Berlin gegen den FC Barcelona erneut die Außenseiterrolle ein. Auch die Katalanen haben ihr erstes Spiel verloren, gehen aber als Favorit in die Partie. Der Auftritt beim 20-maligen spanischen Meister (20.30 Uhr/MagentaTV) bildet den Auftakt zu einem strammen Programm mit vier Partien in sieben Tagen.