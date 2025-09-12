Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 12. September

Nach dem Triumph über den slowenischen NBA-Superstar Luka Doncic und dessen Team wartet auf die favorisierte DBB-Auswahl nun Co-Gastgeber Finnland. Erfreulich: Beim EM-Halbfinale in Riga können die deutschen Basketballer auf die moralische Unterstützung des verletzten Co-Kapitäns Johannes Voigtmann setzen. Voigtmann, der sich in der Gruppenphase eine Knieverletzung zugezogen hatte und für das restliche Turnier ausfällt, ist als Fan dabei. Ab 16.00 Uhr (RTL und MagentaSport) heißt es nicht nur für den Profi von Bayern München: Daumen drücken für den Finaleinzug.

Für Leverkusens neuen Trainer Kasper Hjulmand geht es Schlag auf Schlag. Nur zwei Tage nach seiner Vorstellung wartet am Freitag Eintracht Frankfurt – und damit gleich ein erster Härtetest für die Werkself. Viel Zeit blieb dem Dänen also nicht, sein neues Team kennenzulernen und dem drohenden Fehlstart eine andere Richtung zu geben. Anstoß in der BayArena ist um 20.30 Uhr (Sky).

Mit einem Auswärtssieg in Tokio wollen die deutschen Tennisprofis das Ticket für die Davis-Cup-Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) lösen. Zum Auftakt des Duells mit Japan trifft der wiedererstarkte Jan-Lennard Struff am Freitag auf Yoshihito Nishioka (ab 7 Uhr MESZ/Tennis Channel). Anschließend spielt Yannick Hanfmann gegen Shintaro Mochizuki.