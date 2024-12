Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. Dezember

Zum Auftakt des 15. Bundesliga-Spieltags reist der selbstbewusste VfL Wolfsburg zum SC Freiburg. Mit fünf Pflichtspielsiegen in Serie gehören die Wölfe zu den heißesten Teams der Liga. Bei den punktgleichen Freiburgern geht es um den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Angestoßen wird um 20.30 Uhr.

Das dritte Weltcup-Wochenende im Biathlon wird mit dem Sprint eröffnet. Franziska Preuß geht als Zweitplatzierte im Gesamtweltcup an den Start und hofft nach den Plätzen drei, vier und fünf am vergangenen Wochenende auf weitere Top-Ergebnisse. Start ist um 11.30 Uhr. Bei den Männern versuchen Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Co. einmal mehr die französisch-norwegische Phalanx zu durchbrechen und aufs Podium zu laufen. Um 14.20 Uhr fällt der Startschuss.